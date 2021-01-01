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Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i7 10875H
VS
AMD Ryzen 7 3750H
Intel Core i7 10875H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1241 и 853 балла
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 22% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +101%
3620
Ryzen 7 3750H
1803
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +33%
2841
Ryzen 7 3750H
2129
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +91%
16091
Ryzen 7 3750H
8424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +82%
6456
Ryzen 7 3750H
3550

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза - 1100 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i7-10875H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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