Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 4700U на 2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.