Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 9 4900HS
Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 9 4900HS на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 22% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
492
Ryzen 9 4900HS +1%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
3534
Ryzen 9 4900HS +22%
4297
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +7%
2840
2665
Passmark CPU (многоядерный)
15966
Ryzen 9 4900HS +24%
19760
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +7%
1266
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
6808
Ryzen 9 4900HS +11%
7529
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
8 (42.1%)
11 (57.9%)
Всего проголосовало: 19
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