Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1705 и 1233 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Ryzen 9 5900X +20%
615
Cinebench R20 (многоядерный)
3620
Ryzen 9 5900X +133%
8451
Passmark CPU (одноядерный)
2852
Ryzen 9 5900X +23%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
16001
Ryzen 9 5900X +149%
39794
Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Ryzen 9 5900X +39%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
6372
Ryzen 9 5900X +129%
14603
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|549 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10875H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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