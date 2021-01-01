Intel Core i7 10875H против Apple M1
Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 69% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1233 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10875H +24%
511
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +69%
3620
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2852
Apple M1 +32%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +5%
16001
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Apple M1 +41%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
6372
Apple M1 +20%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-10875H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1