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Intel Core i7 10875H против Apple M2

Intel Core i7 10875H
VS
Apple M2
Intel Core i7 10875H
Apple M2

Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10875H
1237
Apple M2 +39%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10875H +2%
8837
Apple M2
8674
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H
15367
Apple M2
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H
7401
Apple M2 +43%
10577
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 апреля 2020 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake-H -
Номер модели i7-10875H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10875H
0.38 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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