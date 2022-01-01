Intel Core i7 10875H против Apple M2
Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 50% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1237
Apple M2 +39%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10875H +2%
8837
8674
Passmark CPU (одноядерный)
2754
Passmark CPU (многоядерный)
15367
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
7401
Apple M2 +43%
10577
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|-
|Номер модели
|i7-10875H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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