Intel Core i7 10875H против i3 10300
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 31% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10875H +8%
492
454
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +52%
3534
2319
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +5%
2840
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +74%
15966
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +10%
1266
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +50%
6808
4524
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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