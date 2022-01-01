Intel Core i7 10875H против i5 10200H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 10200H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 1073 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
8959
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +11%
2787
2513
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +82%
15532
8557
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +14%
1238
1083
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +85%
7163
3876
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-10875H
|i5-10200H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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