Intel Core i7 10875H против i5 10300H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10875H +11%
492
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +67%
3534
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +7%
2840
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +79%
15966
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +11%
1266
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +68%
6808
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 10875H против i7 10750H
- Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 10875H против i9 9900K
- Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 10875H против i9 10980HK
- Intel Core i5 10300H против i7 10750H
- Intel Core i5 10300H против i7 9750H
- Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i5 10300H против i7 10850H
- Intel Core i5 10300H против i5 10210U