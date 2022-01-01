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Intel Core i7 10875H против i5 10500

Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i7 10875H
Intel Core i5 10500

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • На 31% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10875H +15%
1248
Core i5 10500
1088
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +20%
15625
Core i5 10500
13068
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +22%
7123
Core i5 10500
5820
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Comet Lake
Номер модели i7-10875H i5-10500
Сокет BGA-1440 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 24
ROPs 3 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10875H
0.38 терафлопс
Core i5 10500
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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