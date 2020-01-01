Главная > Сравнения CPU > Core i7 10875H vs Core i5 1130G7

Intel Core i7 10875H против i5 1130G7

Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i5 1130G7
Intel Core i5 1130G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 1130G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1130G7 and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
  • На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i5 1130G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i7-10850H i7-1130G7
Сокет BGA-1440 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i5 1130G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10875H против i7 10750H
2. Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i7 10875H против i9 9900K
4. Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 9 4900HS
5. Intel Core i7 10875H против i9 10980HK
6. Intel Core i5 1130G7 против i7 1165G7
7. Intel Core i5 1130G7 против i5 1030G7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1130G7 или i7 10875H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях