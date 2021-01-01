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Intel Core i7 10875H против i5 11320H

Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i5 11320H
Intel Core i7 10875H
Intel Core i5 11320H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 11320H с 4-ядрами на 2.5-3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11320H and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1457 и 1256 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i5 11320H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake
Номер модели i7-10875H i7-11320H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.5-3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 25-32x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10875H
0.38 терафлопс
Core i5 11320H +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i5 11320H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 4

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Комментарии

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