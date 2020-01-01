Intel Core i7 10875H против i5 1135G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
492
Core i5 1135G7 +3%
505
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +78%
3534
1984
Passmark CPU (одноядерный)
2840
Core i5 1135G7 +2%
2905
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +54%
15966
10379
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Core i5 1135G7 +8%
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +34%
6808
5063
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-1135G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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