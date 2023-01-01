Intel Core i7 10875H против i5 13600K
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или десктопный i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1272 балла
- Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1230
Core i5 13600K +62%
1994
Cinebench R23 (многоядерный)
8856
Core i5 13600K +164%
23353
Passmark CPU (одноядерный)
2755
Core i5 13600K +52%
4184
Passmark CPU (многоядерный)
15191
Core i5 13600K +151%
38137
Geekbench 5 (одноядерный)
1269
Core i5 13600K +58%
2008
Geekbench 5 (многоядерный)
7379
Core i5 13600K +118%
16086
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|27 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-10875H
|i5-13600K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|181 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i5 13600K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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