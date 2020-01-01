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Intel Core i7 10875H против i5 8257U

Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i5 8257U
Intel Core i5 8257U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 8257U с 4-ядрами на 1.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8257U and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +122%
3499
Core i5 8257U
1577
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +24%
2820
Core i5 8257U
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +97%
15926
Core i5 8257U
8073
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +81%
6788
Core i5 8257U
3750

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i5 8257U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 9 июля 2019
Цена в момент релиза - 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10850H i5-8257U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics 645

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 1.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x 14x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i5 8257U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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9. Intel Core i5 1030NG7 или i5 8257U

Комментарии

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