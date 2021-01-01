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Intel Core i7 10875H против i5 8300H

Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i7 10875H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 1008 баллов
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +110%
3599
Core i5 8300H
1716
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +22%
2861
Core i5 8300H
2341
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +114%
16203
Core i5 8300H
7567
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +24%
1248
Core i5 8300H
1009
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +77%
6413
Core i5 8300H
3629

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10875H i5-8300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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