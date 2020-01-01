Intel Core i7 10875H против i7 10710U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.14 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10875H +6%
492
462
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +57%
3534
2245
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +15%
2840
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +60%
15966
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +34%
1266
946
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +313%
6808
1649
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-10710U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 10875H vs Intel Core i7 10750H
- Intel Core i7 10875H vs AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 10875H vs Intel Core i9 9900K
- Intel Core i7 10875H vs AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 10875H vs Intel Core i9 10980HK
- Intel Core i7 10710U vs Intel Core i7 10750H
- Intel Core i7 10710U vs Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i7 10710U vs AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 10710U vs Intel Core i5 10210U
- Intel Core i7 10710U vs AMD Ryzen 7 4700U