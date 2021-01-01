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Intel Core i7 10875H против i7 10870H

Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H
VS
Intel Core i7 10870H
Intel Core i7 10870H

Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10870H and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H
15994
Core i7 10870H +2%
16246
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и i7 10870H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 10 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10875H i7-10870H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт Intel Core i7 10870H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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