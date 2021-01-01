Intel Core i7 10875H против i7 10870H
Что лучше: Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10875H +1%
505
502
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +4%
3601
3475
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +3%
2893
2805
Passmark CPU (многоядерный)
15994
Core i7 10870H +2%
16246
Geekbench 5 (одноядерный)
1261
Geekbench 5 (многоядерный)
6731
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|10 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10875H
|i7-10870H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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