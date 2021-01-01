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Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i7 11370H
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i7 11370H
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1484 и 898 баллов
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96: 1.69 vs 1.13 терафлопс
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11370H +106%
5725
Ryzen 5 3500U
2781
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +46%
3149
Ryzen 5 3500U
2156
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H +58%
12541
Ryzen 5 3500U
7956
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H +55%
4895
Ryzen 5 3500U
3165

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen+
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11370H +50%
1.69 терафлопс
Ryzen 5 3500U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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