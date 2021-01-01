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Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 11370H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 11370H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1376 и 1111 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 29% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11370H
2219
Ryzen 5 5500U +18%
2618
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +29%
3262
Ryzen 5 5500U
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
13109
Ryzen 5 5500U +6%
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +23%
1376
Ryzen 5 5500U
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4762
Ryzen 5 5500U +17%
5570

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 2
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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