Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 35% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
525
Ryzen 5 5600H +1%
531
Cinebench R20 (многоядерный)
2219
Ryzen 5 5600H +68%
3735
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +6%
3262
3078
Passmark CPU (многоядерный)
13109
Ryzen 5 5600H +40%
18364
Geekbench 5 (одноядерный)
1376
1381
Geekbench 5 (многоядерный)
4762
Ryzen 5 5600H +46%
6952
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11370H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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