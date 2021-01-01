Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 96
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11370H +6%
525
494
Cinebench R20 (многоядерный)
2219
Ryzen 7 3700X +122%
4923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +20%
3262
2729
Passmark CPU (многоядерный)
13109
Ryzen 7 3700X +77%
23210
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +7%
1376
1286
Geekbench 5 (многоядерный)
4762
Ryzen 7 3700X +83%
8705
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11370H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1