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Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i7 11370H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i7 11370H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.69 терафлопс
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11370H
5704
Ryzen 7 6800H +130%
13117
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Rembrandt
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 6800H +118%
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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10. Ryzen 7 6800H или Core i5 12600H

Комментарии

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