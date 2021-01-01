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Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 9 5900H

Intel Core i7 11370H
VS
AMD Ryzen 9 5900H
Intel Core i7 11370H
AMD Ryzen 9 5900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 9 5900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4943
Ryzen 9 5900H +78%
8818

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 9 5900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 3
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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