Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 96
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1705 и 1376 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
558
Ryzen 9 5900X +10%
615
Cinebench R20 (многоядерный)
2213
Ryzen 9 5900X +282%
8451
Passmark CPU (одноядерный)
3253
Ryzen 9 5900X +8%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
13005
Ryzen 9 5900X +206%
39794
Geekbench 5 (одноядерный)
1391
Ryzen 9 5900X +25%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
4821
Ryzen 9 5900X +203%
14603
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|549 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11370H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|24
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30-33x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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