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Intel Core i7 11370H против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7 11370H
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i7 11370H
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 96
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1705 и 1376 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11370H
2213
Ryzen 9 5900X +282%
8451
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
13005
Ryzen 9 5900X +206%
39794
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H
1391
Ryzen 9 5900X +25%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4821
Ryzen 9 5900X +203%
14603

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 549 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 3
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Нет

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 24
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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