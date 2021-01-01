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Intel Core i7 11370H против Apple M1

Intel Core i7 11370H
VS
Apple M1
Intel Core i7 11370H
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1376 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11370H +35%
558
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11370H +4%
2213
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H
3253
Apple M1 +16%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
13005
Apple M1 +17%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H
1391
Apple M1 +27%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4821
Apple M1 +58%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11370H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30-33x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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