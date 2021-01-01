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Intel Core i7 11370H против i3 10300

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i7 11370H
Intel Core i3 10300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный i3 10300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1376 и 1183 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10300
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +19%
3253
Core i3 10300
2723
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H +39%
13005
Core i3 10300
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +15%
1391
Core i3 10300
1206
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 152 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake
Номер модели i7-11370H i3-10300
Сокет BGA-1449 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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