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Intel Core i7 11370H против i3 1115G4

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 11370H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1490 и 1208 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 20% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake UP3
Номер модели i7-11370H i3-1115G4
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 3.0-3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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