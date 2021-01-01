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Intel Core i7 11370H против i3 1125G4

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i7 11370H
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96: 1.69 vs 0.84 терафлопс
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1470 и 1200 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • На 20% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H +36%
12559
Core i3 1125G4
9204
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake UP4
Номер модели i7-11370H i3-1125G4
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 9-20x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11370H +101%
1.69 терафлопс
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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