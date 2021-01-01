Intel Core i7 11370H против i3 1125G4
Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96: 1.69 vs 0.84 терафлопс
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 30% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1470 и 1200 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- На 20% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
5658
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H +26%
3170
2524
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H +36%
12559
9204
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +23%
1449
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H +17%
4808
4099
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-11370H
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 96
|UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30-33x
|9-20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|12
|Вычислительные блоки
|96
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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