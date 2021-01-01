Главная > Сравнения CPU > Core i7 11370H vs Core i5 10210U

Intel Core i7 11370H против i5 10210U

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 10210U

Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1488 и 870 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 57% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake
Номер модели i7-11370H i5-10210U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11370H и Intel Core i7 11375H
2. Intel Core i5 10210U и AMD Ryzen 5 4500U
3. Intel Core i5 10210U и Intel Core i7 1165G7
4. Intel Core i5 10210U и Intel Core i7 10510U
5. Intel Core i5 10210U и Intel Core i5 1035G4
6. Intel Core i5 10210U и Intel Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10210U или i7 11370H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях