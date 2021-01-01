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Intel Core i7 11370H против i5 1035G1

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1093 балла
  • На 33% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 57% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Ice Lake
Номер модели i7-11370H i5-1035G1
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 4.0 3.0
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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