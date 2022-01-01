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Intel Core i7 11370H против i5 10500H

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 10500H
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 10500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i5 10500H с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1426 и 1169 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H +6%
12294
Core i5 10500H
11644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 10500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake-H
Номер модели i7-11370H i5-10500H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Core i5 10500H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 10500H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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1. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 4800H
2. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 5 5600H
3. Intel Core i7 11370H или i7 11800H
4. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 5700U
5. Intel Core i7 11370H или i5 11400H
6. Intel Core i5 10500H или i7 10750H
7. Intel Core i5 10500H или AMD Ryzen 7 4800H
8. Intel Core i5 10500H или i5 10300H
9. Intel Core i5 10500H или AMD Ryzen 7 5800H
10. Intel Core i5 10500H или i5 11300H

Комментарии

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