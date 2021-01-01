Intel Core i7 11370H против i5 11260H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- На 22% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1376 и 1243 балла
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
558
Cinebench R20 (многоядерный)
2213
Core i5 11260H +76%
3899
Passmark CPU (одноядерный)
3253
Passmark CPU (многоядерный)
13005
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +12%
1391
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
4821
Core i5 11260H +23%
5922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-11370H
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30-33x
|21-26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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