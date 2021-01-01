Intel Core i7 11370H против i5 1130G7
Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1490 и 1289 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- На 57% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +15%
1471
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H +16%
4851
4177
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-11370H
|i7-1130G7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|0.8-1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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