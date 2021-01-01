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Intel Core i7 11370H против i5 11320H

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 11320H
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 11320H

Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11320H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 11320H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake
Номер модели i7-11370H i7-11320H
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.5-3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 25-32x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Core i5 11320H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 11320H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 4

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Комментарии

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