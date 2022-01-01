Intel Core i7 11370H против i5 11500
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- На 46% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11370H +2%
1533
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
5723
Core i5 11500 +73%
9899
Passmark CPU (одноядерный)
3060
Core i5 11500 +3%
3160
Passmark CPU (многоядерный)
12294
Core i5 11500 +44%
17757
Geekbench 5 (одноядерный)
1438
Core i5 11500 +7%
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
4891
Core i5 11500 +50%
7313
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11370H
|i5-11500
|Сокет
|BGA-1449
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 96
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30-33x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i5 11500
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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