Главная > Сравнения CPU > Core i7 11370H vs Core i5 11500

Intel Core i7 11370H против i5 11500

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 11500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 46% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11370H
5723
Core i5 11500 +73%
9899
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
12294
Core i5 11500 +44%
17757
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4891
Core i5 11500 +50%
7313
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Rocket Lake
Номер модели i7-11370H i5-11500
Сокет BGA-1449 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Core i5 11500
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 vs Intel Core i7 11370H
2. AMD Ryzen 7 5800H vs Intel Core i7 11370H
3. AMD Ryzen 9 5900HX vs Intel Core i7 11370H
4. Intel Core i5 11300H vs Intel Core i7 11370H
5. Apple M1 vs Intel Core i7 11370H
6. Intel Core i7 11700K vs Intel Core i5 11500
7. Intel Core i5 11600K vs Intel Core i5 11500
8. AMD Ryzen 5 5600G vs Intel Core i5 11500
9. Intel Core i5 11400 vs Intel Core i5 11500
10. Intel Core i5 12500 vs Intel Core i5 11500

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11500 или i7 11370H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры