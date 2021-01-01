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Intel Core i7 11370H против i5 11500H

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 11500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96: 1.69 vs 0.46 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
12541
Core i5 11500H +42%
17839
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Tiger Lake H45
Номер модели i7-11370H i5-11500H
Сокет BGA-1449 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 24-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11370H +267%
1.69 терафлопс
Core i5 11500H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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