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Intel Core i7 11370H против i5 12500

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 12500

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или десктопный i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 46% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1426 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11370H
1533
Core i5 12500 +18%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11370H
5723
Core i5 12500 +128%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11370H
3060
Core i5 12500 +24%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11370H
12294
Core i5 12500 +65%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H
1438
Core i5 12500 +23%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4891
Core i5 12500 +80%
8824
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Alder Lake-S
Номер модели i7-11370H i5-12500
Сокет BGA-1449 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 4800H
2. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 5 5600H
3. Intel Core i7 11370H или i7 11800H
4. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 5700U
5. Intel Core i7 11370H или i5 11400H
6. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 12500 или i7 11700
8. Intel Core i5 12500 или i5 12400
9. Intel Core i5 12500 или i5 11500
10. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 5500

Комментарии

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