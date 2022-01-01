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Intel Core i7 11370H против i5 12500H

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i7 11370H
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 22% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1426 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11370H
5723
Core i5 12500H +158%
14751
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H
4891
Core i5 12500H +115%
10513
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Alder Lake-H
Номер модели i7-11370H i5-12500H
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96 Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 16
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-33x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11370H
1.69 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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Конкуренты

1. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 4800H
2. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 5 5600H
3. Intel Core i7 11370H или i7 11800H
4. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 5700U
5. Intel Core i7 11370H или i5 11400H
6. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i5 12500H или i7 11800H
8. Intel Core i5 12500H или i5 11400H
9. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 9 6900HX
10. Intel Core i5 12500H или i5 11500H

Комментарии

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