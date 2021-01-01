Intel Core i7 11370H против i7 10610U
Что лучше: Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1050 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- На 29% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
436
Cinebench R20 (многоядерный)
1264
Passmark CPU (одноядерный)
2510
Passmark CPU (многоядерный)
7268
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +49%
1558
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H +72%
5634
3282
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|13 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-11370H
|i7-10610U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|0.8-2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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