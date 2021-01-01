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Intel Core i7 11370H против i7 10750H

Intel Core i7 11370H
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 11370H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 11370H
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1203 балла
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11370H и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза - 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake
Номер модели i7-11370H i7-10750H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11370H Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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