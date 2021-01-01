Intel Core i7 11370H против i7 10750H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1203 балла
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
478
Cinebench R20 (многоядерный)
2678
Passmark CPU (одноядерный)
2705
Passmark CPU (многоядерный)
12454
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11370H +31%
1558
1189
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11370H +1%
5634
5582
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|395 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11370H
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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