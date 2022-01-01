Intel Core i7 11375H против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1496 и 1094 балла
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 29% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11375H +35%
1590
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
6705
Ryzen 5 5500U +6%
7098
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11375H +26%
3102
2464
Passmark CPU (многоядерный)
12429
Ryzen 5 5500U +7%
13304
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11375H +37%
1505
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11375H +8%
5282
4888
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Lucienne
|Номер модели
|i7-11375H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 96EU
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30-30x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96EU
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11375H
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4