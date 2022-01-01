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Intel Core i7 11375H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 11375H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 11375H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 11375H
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 35% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1496 и 1351 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11375H +15%
1590
Ryzen 5 5600H
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11375H
6705
Ryzen 5 5600H +50%
10055
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11375H
12429
Ryzen 5 5600H +40%
17342
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11375H +11%
1505
Ryzen 5 5600H
1356
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11375H
5282
Ryzen 5 5600H +13%
5970
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11375H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H35 Cezanne
Номер модели i7-11375H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96EU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-30x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11375H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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