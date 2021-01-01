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Intel Core i7 11375H против AMD Ryzen 9 5900HS

Intel Core i7 11375H
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
Intel Core i7 11375H
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 11375H
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11375H и AMD Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Zen 3
Номер модели i7-11375H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.0-3.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-30x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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