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Intel Core i7 11375H против Apple M1

Intel Core i7 11375H
VS
Apple M1
Intel Core i7 11375H
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11375H
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1511 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11375H +4%
1591
Apple M1
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11375H
6715
Apple M1 +16%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11375H
3105
Apple M1 +22%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11375H
12374
Apple M1 +20%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11375H
1518
Apple M1 +15%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11375H
5272
Apple M1 +89%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11375H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H35 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11375H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30-30x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11375H
1.69 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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