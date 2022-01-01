Главная > Сравнения CPU > Core i7 11375H vs M1 Pro

Intel Core i7 11375H против Apple M1 Pro

Intel Core i7 11375H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 11375H
Apple M1 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11375H
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 14% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1511 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11375H +3%
1591
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11375H
6715
M1 Pro +82%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11375H
3105
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11375H
12374
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11375H
1518
M1 Pro +16%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11375H
5272
M1 Pro +137%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11375H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 12 января 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H35 -
Номер модели i7-11375H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96EU Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30-30x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11375H
1.69 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11375H vs AMD Ryzen 5 5500U
2. Intel Core i7 11375H vs AMD Ryzen 7 5800H
3. Intel Core i7 11375H vs AMD Ryzen 9 5900HS
4. Apple M1 Pro vs M1 Max
5. Apple M1 Pro vs AMD Ryzen 7 5800H
6. Apple M1 Pro vs Intel Core i7 12700H
7. Apple M1 Pro vs AMD Ryzen 9 5900X
8. Apple M1 Pro vs Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i7 11375H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры