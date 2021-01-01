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Intel Core i7 11375H против i5 10300H

Intel Core i7 11375H
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i7 11375H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 11375H
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1536 и 1146 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11375H +44%
12590
Core i5 10300H
8722
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11375H и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 12 января 2021 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35 Comet Lake-H
Номер модели i7-11375H i5-10300H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics 96EU UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.0-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30-30x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96EU Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11375H +345%
1.69 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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