Что лучше: Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.