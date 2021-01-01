Intel Core i7 11375H против i7 1065G7
Что лучше: Intel Core i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1536 и 1235 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 57% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11375H +35%
1549
1149
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11375H +51%
6659
4407
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11375H +29%
3143
2436
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11375H +45%
12590
8678
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11375H +26%
1526
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11375H +27%
5232
4127
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-11375H
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics 96EU
|Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30-30x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11375H
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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