Intel Core i7 11390H против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.108 терафлопс
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1087 баллов
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 29% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
7140
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Passmark CPU (многоядерный)
13324
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H +36%
1502
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
4124
Ryzen 5 5500U +16%
4779
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 июня 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11390H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29-34x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3